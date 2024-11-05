О нас

Агентство: В октябре признаны дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы

Агентство: В октябре признаны дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы Агентство по обеспечению качества в образовании в октябре признало дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы. 
Наука и образование
5 ноября 2024 г. 11:05
Агентство: В октябре признаны дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы

Агентство по обеспечению качества в образовании в октябре признало дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы.

Как сообщили Report в Агентстве, обращения 125 человек были отклонены.

В частности заявки направили 208 выпускников вузов Украины, 203 - России, 135 - Турции, 41 - Беларуси, 25 - Грузии, 12 - Великобритании, 9 - США, 5 - Германии, 27 - другие страны.

Что касается наиболее востребованных специальностей, было зарегистрировано 129 заявок по юриспруденции, 66 - по технике пожарной безопасности, 35 - по технике безопасности жизнедеятельности, 28 - по управлению бизнесом, 28 - по экономике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən ay xaricdə təhsil alan 540 azərbaycanlının diplomu tanınıb

Самое читаемое

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
Завтра в Баку и районах ожидается дождь, в высокогорье выпадет снег
3 ноября 2024 г. 12:11
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
1 ноября 2024 г. 18:16
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Бакинского олимпийского стадиона
4 ноября 2024 г. 14:05
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
Лидеры Турции и Венгрии посетят с визитами Кыргызстан для участия в саммите ОТГ
1 ноября 2024 г. 08:01
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
В рамках подготовки к COP29 на ряде дорог в Баку будет изменено направление движения автомобилей
2 ноября 2024 г. 18:51
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
Анар Рзаев: В первые дни COP29 из аэропорта можно будет выехать только на автобусе
1 ноября 2024 г. 17:51
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать зеленые финансы в рамках Тюркского зеленого видения
Генсек Омуралиев: ОТГ намерена продвигать "зеленые финансы" в рамках Тюркского зеленого видения
4 ноября 2024 г. 13:44
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
С завтрашнего дня прекращается движение автотранспорта на полосах COP29 в Баку
31 октября 2024 г. 20:33
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi