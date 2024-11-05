Агентство: В октябре признаны дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы

Агентство по обеспечению качества в образовании в октябре признало дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы.

Агентство по обеспечению качества в образовании в октябре признало дипломы 540 человек, окончивших зарубежные вузы.

Как сообщили Report в Агентстве, обращения 125 человек были отклонены.

В частности заявки направили 208 выпускников вузов Украины, 203 - России, 135 - Турции, 41 - Беларуси, 25 - Грузии, 12 - Великобритании, 9 - США, 5 - Германии, 27 - другие страны.

Что касается наиболее востребованных специальностей, было зарегистрировано 129 заявок по юриспруденции, 66 - по технике пожарной безопасности, 35 - по технике безопасности жизнедеятельности, 28 - по управлению бизнесом, 28 - по экономике.