Агентство: В этом году в Азербайджане признан 81% иностранных квалификаций

В этом году в Азербайджане признан 81% иностранных квалификаций.

Как сообщает Report, об этом на годовом отчетном брифинге Агентства по обеспечению качества образования сказал председатель правления Турал Ахмедов.

Он отметил, что в течение года была проведена экспертиза по 6013 заявлениям о признании иностранных квалификаций.

"По 4891 заявлению выдано свидетельство о признании, оставшиеся заявки были отклонены", - сказал Ахмедов. Он отметил, что больше всего заявок на признание квалификаций поступило от выпускников вузов России, Турции и Украины.