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Агентство: В августе признаны дипломы 716 человек

Агентство: В августе признаны дипломы 716 человек В августе в Агентство по обеспечению качества в образовании поступило в общей сложности 783 обращения, по 716 из них вынесено положительное решение и заявителям представлены соответствующие свидетельства, а обращения 67 человек не были удовлетворены.
Наука и образование
4 сентября 2023 г. 19:18
Агентство: В августе признаны дипломы 716 человек

В августе в Агентство по обеспечению качества в образовании поступило в общей сложности 783 обращения, по 716 из них вынесено положительное решение и заявителям представлены соответствующие свидетельства, а обращения 67 человек не были удовлетворены.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

Причины неудовлетворения обращений - отсутствие на территории страны обучения достаточных ресурсов для усвоения образовательной нагрузки (60 человек), отсутствие аккредитации у высшего учебного заведения (один человек) и пр.

Что касается распределения обращений по странам, то 333 из них поступили из Украины, 228 - из Российской Федерации, 78 - из Турецкой Республики, 54 - из Республики Беларусь, 44 - из Грузии, 46 - из других стран.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: Xaricdə təhsil alan 67 nəfərin diplomları tanınmayıb

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