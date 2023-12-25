Агентство: Сильный ветер повредил ряд районных и сельских учебных заведений

12:05

Сильный ветер, наблюдавшийся в некоторых районах Азербайджана в конце прошлой недели, повредил ряд районных и сельских учебных заведений.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию Министерства науки и образования.

Отмечено, что сильный ветер частично разрушил крыши ряда детских садов и школ, были повалены деревья и разбиты стекла в некоторых зданиях.

"Проведен осмотр поврежденных зданий детских садов и школ, приняты необходимые меры для проведения ремонтно-восстановительных работ. В учебных заведениях в Абшеронском районе и городе Баку никаких последствий из-за ветра не наблюдалось. Сложившаяся ситуация не повлияла на непрерывность процесса обучения, в настоящее время образовательные учреждения продолжают работу. Текущая ситуация в детских садах и школах остается в центре внимания", - говорится в сообщении.