Агентство: Признаны дипломы 193 лиц, получивших образование за рубежом

Агентство по обеспечению качества образования обнародовало статистику обращений на признание дипломов за май.
Как сообщает Report , в прошлом месяце в отношении 193 из 258 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 65 человек был дан отрицательный ответ.
Обращение 40 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 16 – недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 6 - обучения в нетрадиционной форме, 3 - по другим причинам.
Согласно статистике обращений по странам, 70 обращений были из России, 66 – из Турции, 66 - из Украины, 21 – из Грузии, 14 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 21 - из других стран.
Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 33 заявителя по праву, 20 - по экономике, 16 - по менеджменту, 11 - по управлению бизнесом, 10 - по стоматологии.
Кроме того, рекомендуется ознакомиться с разделом ”Часто задаваемые вопросы" на сайте Агентства по обеспечению качества образования (www.tkta.edu.az).