Агентство: Признаны дипломы 193 лиц, получивших образование за рубежом

Агентство по обеспечению качества образования обнародовало статистику обращений на признание дипломов за май.

Агентство по обеспечению качества образования обнародовало статистику обращений на признание дипломов за май.

Как сообщает Report , в прошлом месяце в отношении 193 из 258 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 65 человек был дан отрицательный ответ.

Обращение 40 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 16 – недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 6 - обучения в нетрадиционной форме, 3 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 70 обращений были из России, 66 – из Турции, 66 - из Украины, 21 – из Грузии, 14 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 21 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 33 заявителя по праву, 20 - по экономике, 16 - по менеджменту, 11 - по управлению бизнесом, 10 - по стоматологии.

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с разделом ”Часто задаваемые вопросы" на сайте Агентства по обеспечению качества образования (www.tkta.edu.az).