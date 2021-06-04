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Агентство: Признаны дипломы 193 лиц, получивших образование за рубежом

Агентство: Признаны дипломы 193 лиц, получивших образование за рубежом Агентство по обеспечению качества образования обнародовало статистику обращений на признание дипломов за май.
Наука и образование
4 июня 2021 г. 11:36
Агентство: Признаны дипломы 193 лиц, получивших образование за рубежом
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Агентство по обеспечению качества образования обнародовало статистику обращений на признание дипломов за май.

Как сообщает Report , в прошлом месяце в отношении 193 из 258 заявителей было принято положительное решение и выданы соответствующие сертификаты, а на обращения 65 человек был дан отрицательный ответ.

Обращение 40 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 16 – недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 6 - обучения в нетрадиционной форме, 3 - по другим причинам.

Согласно статистике обращений по странам, 70 обращений были из России, 66 – из Турции, 66 - из Украины, 21 – из Грузии, 14 - из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и 21 - из других стран.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 33 заявителя по праву, 20 - по экономике, 16 - по менеджменту, 11 - по управлению бизнесом, 10 - по стоматологии.

Кроме того, рекомендуется ознакомиться с разделом ”Часто задаваемые вопросы" на сайте Агентства по обеспечению качества образования (www.tkta.edu.az).

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Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil alan daha 193 nəfərin diplomu tanınıb, 65 nəfərə mənfi cavab verilib

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