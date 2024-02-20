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Агентство: Поступившие в зарубежные вузы без экзаменов студенты сталкиваются с проблемами

Агентство: Поступившие в зарубежные вузы без экзаменов студенты сталкиваются с проблемами Студенты, поступившие в зарубежные вузы без экзаменов, представив лишь аттестат, в дальнейшем сталкиваются с различными проблемами.
Наука и образование
20 февраля 2024 г. 12:15
Агентство: Поступившие в зарубежные вузы без экзаменов студенты сталкиваются с проблемами

Студенты, поступившие в зарубежные вузы без экзаменов, представив лишь аттестат, в дальнейшем сталкиваются с различными проблемами.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

"Например, когда студент в дальнейшем по той или иной причине решает направить заявку для перевода в один из вузов на территории Азербайджана, это становится проблематичным. Потому что на этом этапе требуется множество документов, без которых перевод не удастся осуществить", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: Xarici ölkədə universitetə imtahansız qəbulun növbəti mərhələdə fəsadları ortaya çıxır

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