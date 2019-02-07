Агентство по интеллектуальной собственности признало свои недочеты

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Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Под председательством председателя правления Агентства по интеллектуальной собственности Кямрана Иманова в агентстве состоялось расширенное заседание.

Об этом Report сообщили в агентстве.

В информации комиссии сообщается, что до 1 августа 2018 года в Центр патентов и товарных знаков поступило 532 заявки на выдачу патента на открытие, 96 – полезные модели, 120 – промышленные образцы, 5398 – товарные знаки, 32 – географические показатели.

При анализе состояния исполнения заявок было установлено, что исполнение части поступивших заявок для регистрации открытий не было завершено своевременно, в том числе затягивалось с изданием документа-заявки. По мнению комиссии, причиной недочетов является слабый контроль над исполнением и неверное распределение труда.

В завершение заседания председатель правления дал конкретные поручения по усилению надзора за исполнением, повышением качества услуг гражданам, ускорению работ. Было подчеркнуто, что по окончании разбирательств в зависимости от результатов будет применяться дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой и исполнительной дисциплины.