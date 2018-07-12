Агентство: Нуждающиеся в соцзащите будут бесплатно обучаться в государственных профшколах

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Согласно закону "О профобразовании", лица, особо нуждающиеся в социальной защите, в период обучения на платной основе в государственных профучищилах будут освобождены от оплаты.

Как сообщили Report в Госагентстве по профобразованию, дети, лишившиеся родителей или опеки родителей, инвалиды I, II и III групп, ставшие инвалидами во время конфликта и члены семей шехидов, достигшие 20 лет с родителями I группы инвалидности, имеющие ежемесячный доход ниже прожиточного минимума будут учиться за счет госказны.

Отметим, что согласно "Стратегической дорожной карте по профобразованию и обучению АР" целевым индикатором является довести до 2020 года количество лиц из особо ранимой части населения в профобразовании до 5% от общего количества учащихся в профессиональных учебных заведениях.

Впервые в Бакинском государственном центре профобразования по технике и технологиям в 2017-2018 учебном году для молодых людей с ограниченными способностями была открыта специальность "Машинист холодильных установок", и 9 студентов получили инклюзивное образование. В будущем учебном году в других учебных заведениях также планируется открытие групп по различным специальностям для лиц, особо нуждающихся в соцзащите.