Агентство: К 2026 году вырастет показатель вовлеченности детей в дошкольное образование

К 2026 году планируется увеличить число детей, вовлеченных в дошкольное образование.

К 2026 году планируется увеличить число детей, вовлеченных в дошкольное образование.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова.

Она отметила, что в настоящее время показатель вовлеченности детей дошкольного возраста в дошкольное образование в Азербайджане составляет 35%.

"В "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусмотрено довести соотношение детей, вовлеченных в дошкольное образование, к детям в возрасте 1-5 лет до 50 процентов. В этом направлении осуществляются меры", - сказала Расулова.

По ее словам, Министерство науки и образования объявило грантовый конкурс, согласно которому дети не принятые в государственные дошкольные образовательные учреждения, будут зачислены на свободные места в частных детских садах, и часть платы за обучение будет финансироваться посредством гранта.