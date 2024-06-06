Госагентство: Если учителя старше 60 лет не пройдут сертификацию, их контракт не будет продлен

Заявки учителей старше 60 лет, желающих продлить трудовой договор, не будут рассматриваться, если они не сдадут сертификационный экзамен.
Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.
По его словам, опытные и профессиональные преподаватели старше 60 лет направляют обращения о продлении трудовых договоров: "Для их участия в учебном процессе желательно участие в сертификационном экзамене. Потому что при рассмотрении обращения этих лиц за основу берется результат оценки их знаний".
По словам Э. Багирова, около 600 таких учителей зарегистрировались для участия в сертификационном экзамене, который пройдет с 21 по 24 июня. Отметим, что участие учителей старше 60 лет в сертификационном экзамене является добровольным.