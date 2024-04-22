Афаг Масуд: В словарь вошло порядка 40 000 заимствований из тюркских языков

В азербайджанский язык вошло порядка 40 000 широко употребляемых заимствований из других тюркских языков.

В азербайджанский язык вошло порядка 40 000 широко употребляемых заимствований из других тюркских языков.

Об этом анкаринскому бюро Report сообщила председатель правления Государственного центра переводов Азербайджана, народный писатель Афаг Масуд.

По ее словам, "Орфографический словарь азербайджанского языка", презентованный в Университете Хаджеттепе в Анкаре, одобрен местными лингвистами как общее средство общения тюркского мира, а исключение из словаря 60 тыс. иностранных слов в целях защиты азербайджанского языка и введение около 40 тыс. слов их других тюркских языков названо "большим событием в сфере лингвистики"

"Орфографический словарь азербайджанского языка" может стать стимулом для создания единого орфографического словаря тюркских языков, заключила А.Масуд.