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Абитуриенты, сдающие экзамены по способностям, могут распечатать лист пропуска

Абитуриенты, сдающие экзамены по способностям, могут распечатать лист пропуска Абитуриенты, прошедшие регистрацию для участия в экзаменах по способностям в рамках приема в вузы и ссузы, могут распечатать лист пропуска на экзамен.
Наука и образование
10 июля 2022 г. 13:53
Абитуриенты, сдающие экзамены по способностям, могут распечатать лист пропуска

Абитуриенты, прошедшие регистрацию для участия в экзаменах по выявлению способностей в рамках приема в вузы и ссузы, могут распечатать лист пропуска на экзамен.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что прибывающие на экзамен абитуриенты должны иметь при себе:

- Лист пропуска на экзамен;
- Справка о состоянии здоровья;
- Оригинал удостоверения личности.

На личных страницах абитуриентов, прошедших регистрацию по направлениям музыкальное искусство и театр, искусство кино и хореография, размещена форма "Экзаменационной программы". Абитуриент должен распечатать форму, соответствующую его специальности, вписать в нее программу, которую он будет исполнять, и представить ее в комиссию на экзамене по способностям.

Опоздавшие абитуриенты не будут допущены к экзамену.

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Версия на азербайджанском языке Ali və orta ixtisas məktəblərinə qabiliyyət imtahanı verəcək abituriyentlər buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər

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