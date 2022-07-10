Абитуриенты, сдающие экзамены по способностям, могут распечатать лист пропуска

Абитуриенты, прошедшие регистрацию для участия в экзаменах по выявлению способностей в рамках приема в вузы и ссузы, могут распечатать лист пропуска на экзамен.
Об этом
Было отмечено, что прибывающие на экзамен абитуриенты должны иметь при себе:
- Лист пропуска на экзамен;
- Справка о состоянии здоровья;
- Оригинал удостоверения личности.
На личных страницах абитуриентов, прошедших регистрацию по направлениям музыкальное искусство и театр, искусство кино и хореография, размещена форма "Экзаменационной программы". Абитуриент должен распечатать форму, соответствующую его специальности, вписать в нее программу, которую он будет исполнять, и представить ее в комиссию на экзамене по способностям.
Опоздавшие абитуриенты не будут допущены к экзамену.