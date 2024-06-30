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Абитуриенты сдадут со второй попытки экзамен по азербайджанскому языку

Абитуриенты сдадут со второй попытки экзамен по азербайджанскому языку Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на яз
Наука и образование
30 июня 2024 г. 09:40
Абитуриенты сдадут со второй попытки экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамен (вторая попытка) по азербайджанскому языку (как государственному) в рамках выпускного экзамена для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на языках, отличных от азербайджанского, а также для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в высшие и средние специальные учебные заведения на языке, отличном от азербайджанского.

Как сообщили Report в центре, в экзамене примут участие кандидаты, которые не смогли принять участие или получили неудовлетворительную оценку на прошедших 12 мая экзаменах.

Экзамены в Баку и Нахчыване начнутся в 10:00.

Прибывающие на экзамены должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет) - удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства - разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а получившие статус беженца иностранные граждане и члены их семей - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к справке прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

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Версия на азербайджанском языке Bu gün abituriyentlər Azərbaycan dili fənni üzrə ikinci cəhd test imtahanı verirlər

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