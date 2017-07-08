Абитуриенты могут распечатать "пропускной лист на экзамен" для участия в экзамене по II и III группам специальностей

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ 14 июля состоятся вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей. Как сообщили Report в пресс-службе Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), абитуриенты, подавшие заявления для участия в экзамене, могут распечатать "пропускной лист на экзамен" с сайта ГЭЦ. Наравне с пропускным листом абитуриентам представлена также выписка из "Памятки". Здесь абитуриентам даны важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом, положения, которым они должны следовать и другие ценные сведения.

На экзамене абитуриенты должны иметь при себе удостоверение личности и "пропускной лист на экзамен". В случае отсутствия одного из указанных документов или же несоответствия документов абитуриент не будет допущен к экзамену.