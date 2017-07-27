Абитуриенты, чей экзамен был перенесен, сегодня вновь сдадут экзамен

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Абитуриенты, сдававшие экзамен 22 июля в Азербайджанском университете кооперации и чей экзамен был перенесен из-за случившегося в здании пожара, сегодня вновь сдадут экзамен.

Как сообщает Report, в экзамене ожидается участие 832 абитуриентов.

Абитуриенты должны принести с собой на экзамен удостоверяющий личность документ и "Лист допуска к экзамену". Если одного из документов не будет или в документах будут несоответствия, абитуриент на экзамен допущен не будет.

Напомним, что в спортивном зале Азербайджанского университета кооперации в Наримановском районе загорелись электрические провода. Из здания были эвакуированы люди. Во время пожара несколько сотрудников и абитуриенты получили отравление и были госпитализированы.