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Абитуриентка: Сдавать экзамен в Карабахском университете - это честь, ведь здесь творится история

Абитуриентка: Сдавать экзамен в Карабахском университете - это честь, ведь здесь творится история Впервые прошедший в городе Ханкенди вступительный экзамен в Карабахский университет прошёл в спокойной обстановке.
Наука и образование
25 мая 2025 г. 13:07
Абитуриентка: Сдавать экзамен в Карабахском университете - это честь, ведь здесь творится история

Впервые прошедший в городе Ханкенди вступительный экзамен в Карабахский университет прошёл в спокойной обстановке.

Об этом в беседе с командированным в Ханкенди корреспондентом Report сообщила абитуриентка III группы специальностей Айлин Ибадова.

А.Ибадова, супруга военнослужащего, проходящего службу в Ханкенди, отметила, что экзамен прошел очень спокойно, а вопросы были легкими:

"В целом все было организовано на высоком уровне. Поэтому я с оптимизмом жду результатов экзамена. Очень хотела бы продолжить высшее образование именно в Карабахском университете, где сдаю экзамен. Здесь творится история, и мы — участники первого вступительного экзамена. Я тоже хочу стать частью этой истории. Учиться здесь для меня было бы большой честью".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Universitetində imtahan verən hərbçi yoldaşı olan abituriyent: Tarixin bir parçası olmaq fəxrdir

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