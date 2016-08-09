​Абитуриент, выбравший БВШН: "Я достиг своей цели" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Гурбанлы Заур Юсифоглу родился в 1998 году в городе Баку. Среднее образование получил в лицее «Зенги» в Низаминском районе города Баку. По его словам, в школе ему больше всего удавалась математика. Он считает, что это было связано с тем фактом, что его дедушка, дядя и тетя – математики. Окончивший с отличием 9 класс Заур набрал 690 баллов на вступительном экзамене и выбрал специальность «Инженер по автоматизации процессов» Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН). Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью этого вуза представляет интервью с З. Гурбанлы:

Заур, почему ты выбрал именно эту специальность?

- Полагаю, что я хорошо разбираюсь в компьютере, поэтому эта специальность стала более интересной для меня. Интерес к компьютеру возник у меня еще с детства. С тех пор я играл в различные компьютерные игры. С годами мой интерес повысился и сейчас я больше всеговижу себя в этой области.

Что еще входит в круг твоих интересов?

-Я очень люблю смотреть фильмы. С детства я люблю это занятие, в особенности мне нравится смотреть драматические и комедийные жанры. Даже в период подготовки к экзаменам порой я смотрел фильмы. Джим Керри, Леонардо ДиКаприо, Бредли Купер – мои любимые актеры. Можно сказать, что у меня никогда не было особого интереса к литературе.

Чем ты руководствовался при выборе БВШН?

-Здесь меня больше всего привлекает предоставляемая студентам возможность для их дальнейшего обучения в магистратуре за рубежом, а также установление высоких порогов проходных баллов.По-моему, эти преимущества Высшей Школы отличают ее от остальных. В других вузах набравшие высокие баллы абитуриенты учатся вместе с абитуриентами, поступившими с более низкими баллами. Но здесь обучаются студенты, поступившие лишь с высоким баллом. Со школы я готовился для поступления в этот вуз. С 10 класса я уже планировал стать студентом Высшей Школы.

Каким специалистом ты видишь себя в будущем?

-Я хочу стать главой какой-то компании. Как выпускник БВШН я хотел бы как минимум стать программистом в какой-то иностранной компании.

Насколько ты верил, что наберешь высокий балл?