​Абитуриент, набравший высокий бал и выбравший БВШН: "За то, что осчастливил отца, я был вдвойне рад" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Мамедов Омер Арзу оглу родился в 1999 году в городе Баку. До пятого класса учился в средней школе № 32, с шестого класса перешел в лицей имени Гейдара Алиева. В девятом классе Омер был награжден почетным дипломом за отличие в учебе. Набравший 695 баллов на вступительном экзамене по I группе специальностей Омер Мамедов намерен завоевать звание студента Бакинской Высшей Школы Нефти, выбрав специальность "Инженер по автоматизации процессов". В то же время, это его заветная мечта, исполнение которой он ждет с нетерпением. Report представляет интервью с Омером Мамедовым.

- Омер, в первую очередь, мы поздравляем тебя. К каким предметам ты больше всего проявлял интерес в средней школе?

- У меня был большой интерес к математике. Возможно, этот интерес перешел ко мне от дедушки, который был учителем математики. Его профессия всегда привлекала меня. Вообще, я всегда был в окружении учителей. Моя бабушка также была учительницей биологии. Несмотря на то, что я проявлял интерес к техническим предметам, но в действительности очень любил предмет "История".

- Как ты готовился к экзамену?

- Во время подготовки к экзаменам, я старался глубоко освоить предметы. Можно сказать, что с утра до вечера посвящал себя занятиям. Хотя у меня не было строго распределенного графика, но я поставил перед собой цель, что наберу высокий балл. Даже в последний месяц до экзамена я немного замедлил свой темп. А с июня ускорил его.

- Наверное, в день экзамена ты был взволнован…

- Наоборот, у меня не было чувства волнения. Я верил, что наберу 700 баллов, хотя набрал 695 баллов. Считаю, что не достающиеся 5 баллов были по предмету "Азербайджанский язык". Тем не менее, после экзамена, у меня не было уже сомнений, что результат будет высоким. Хотя отец беспокоился, что я совершу ошибку в процессе кодировки. И первым, кто узнал о моих 695 баллов, был отец. В итоге, за свой высокий результат и за то, что осчастливил отца, я был вдвойне рад.

- Твоим выбором является Бакинская Высшая Школа Нефти. Почему именно БВШН?

- Я уже с 11 класса остановил свой выбор на БВШН и готовился поступить именно сюда. Это мой собственный выбор, так как я знал, что здесь я смогу получить лучшее образование, которое обеспечит меня работой в будущем. Поскольку в БВШН поступают абитуриенты с высокими баллами, я смогу состязаться с ними в знаниях. С другой стороны, учитывая, что здесь образование дается на английском языке, это может предоставить нам возможность работать за границей в дальнейшем. В будущем мне хочется работать за границей, представляя себя азербайджанским специалистом.

- Веришь ли ты, что сможешь стать таким профессиональным специалистом в будущем?

- Верю, что только БВШН сможет предоставить мне эту возможность. Хочу стать таким профессиональным специалистом, чтобы при вопросе "Откуда ты?", я с гордостью смог ответить "из Азербайджана". Особенно, будучи лучшим специалистом из Азербайджана, я желаю иметь определенные заслуги в области мировой инженерии по автоматизации процессов. Поэтому, весь свой потенциал я направлю на достижение этого.