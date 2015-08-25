Абитуриент, набравшая 700 баллов: Я всегда думала о БВШН и никогда не задумывалась об альтернативе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) представляет интервью с Арзу Гасанли, которая набрала 700 баллов на вступительном экзамене и поступила в БВШН.

Арзу Гасанли Адалет гызы родилась 2 апреля 1999 года в городе Барда. В 2004-м году поступила в первый класс школы-лицея с техническим уклоном имени Зарифы Алиевой города Барда и 2015-м году окончила ее с отличием. В период учебы неоднократно награждалась Почетными грамотами. Принимала активное участие в общественных мероприятиях в Азербайджане. Также принимала участие и достойно представляла свою школу на республиканских интеллектуальных конкурсах. Арзу, набрав 700 баллов - самый высокий результат на вступительном экзамене, проводимом ГКПС в 2014/2015-м учебному году, поступила в БВШН на специальность "Инженер по автоматизации процессов".

- Арзу, благодаря чему тебе удалось добиться самого высокого результата - 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант, или в этом играет роль удача?

- Как гласит пословица: "Кто не работает, тот не ест". По-моему для того, чтобы набрать 700 баллов не обязательно иметь особый талант. Для этого нужно регулярно заниматься, внимательно слушать педагогов и предварительно выполнять порученные задания. Я так и сделала, с первого дня посещения школы с ответственностью отнеслась к урокам и переходя из класса в класс, ставила перед собой цель добиваться большего – поступить с самым максимальным баллом в университет и сделать все возможное, чтобы добиться поставленной цели. Я участвовала на всех пробных экзаменах, проведенных до вступительного экзамена. Самый высокий балл, который я набрала на пробных экзаменах ГКПС, был 670 баллов. Стоить отметить, что у меня никогда не было свободного времени, так как все мои мысли были заняты уроками. А во время отдыха успевала только есть и спать. В период подготовки я полностью отказалась от телевизора и других лишних занятий. Особенно мне очень помогла регулярная сдача пробных экзаменов. На каждом пробном экзамене я выявляла неясные для себя темы и со временем улучшала свои знания по этим темам. Слава богу, что приложенный труд не оказался напрасным. Добившись результата в 700 баллов, я оправдала все надежды и свою самоуверенность.

- Как прошел вступительный экзамен? Какие были у тебя впечатления до и после экзамена?

- Вступительный экзамен прошел на очень высоком уровне. Наличие сильного контроля на экзамене полностью удовлетворило меня. Честно говоря, до экзамена я была очень взволнованной. Несмотря на то, что я была уверена в себе, все равно были некоторые сомнения и волнение. При получении вопросника, сначала я начала отвечать на легкие вопросы, чтобы хоть немного побороть волнение и, по-моему, это очень помогло мне. После экзамена я убедилась, что на все вопросы ответила правильно. Когда я узнала, что набрала 700 баллов, у меня были неописуемые чувства, которые не передать словами . Впервые своей радостью я поделилась с семьей, а затем со своими педагогами и другими близкими мне людьми. Они очень обрадовались моему успеху и выразили чувства гордости за меня.

- Почему ты решила выбрать именно эту специальность и БВШН? Достижение каких целей ты ставила перед собой?

- Я знала, что для поступления в БВШН нужно набрать высокий балл и для этого приложила все усилия. К тому же, подумав, что нефтегазовая промышленность является одной из самых развитых отраслей в стране и у нас большой спрос на высококвалифицир ованных инженеров, я решила выбрать специальность "Инженер по автоматизации процессов". В то же время, я желаю отличиться в будущем, став одним из профессиональных специалистов по этой специальности. Что же касается вопроса, почему я выбрала именно БВШН, то могу сказать, что высококачественн ое, англоязычное, бесплатное образование, широкие возможности и условия, создаваемые для всестороннего развития студентов, занятия, проводимые профессиональными преподавателями, одним словом, лидирующая позиция Высшей Школы по сравнению с другими вузами очень привлекли меня. Я всегда думала о БВШН и никогда не задумывалась об альтернативе. Таким образом, несмотря на то, что при приеме было отведено 15 кодов для указания специальностей, в итоге я уверенно написала код только одной специальности, так как поступление именно в БВШН и становление в будущем инженером международного уровня является моей главной целью.

- Какая у тебя самая заветная мечта?

- Набрав 700 баллов, поступить в БВШН было моей самой заветной мечтой. Слава богу, мечта сбылась. Теперь я желаю окончить БВШН с отличием, а в дальнейшем стать профессиональным инженером и служить Родине.

- Где ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы на будущее?

- То, что я являюсь студентом БВШН, уже говорит о моем блестящем будущем. После окончания с отличием БВШН, я намереваюсь продолжить образование в магистратуре за рубежом. А после получения магистерского образования планирую устроиться на работу в SOCAR. Для этого я вновь буду продолжительно трудиться, чтобы реализовать свои желания.