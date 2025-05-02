Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали "300-летие Российской академии наук"

Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали "300-летие Российской академии наук"

Действительный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали "300-летие Российской академии наук".

Как сообщает Report, церемония награждения состоялась на заседании Президиума НАНА.

Почетную награду вручил вице-президент Российской академии наук, академик Сергей Алдошин. В своем выступлении он отметил плодотворное сотрудничество между НАНА и РАН, которое активно развивается на протяжении многих лет независимости Азербайджана.

Алдошин подчеркнул, что достижения академика Абеля Магеррамова в области химии высоко ценятся научным сообществом.