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Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали "300-летие Российской академии наук"

Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали "300-летие Российской академии наук" Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали "300-летие Российской академии наук"
Наука и образование
2 мая 2025 г. 14:19
Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали 300-летие Российской академии наук

Действительный член Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Абель Магеррамов удостоен юбилейной медали "300-летие Российской академии наук".

Как сообщает Report, церемония награждения состоялась на заседании Президиума НАНА.

Почетную награду вручил вице-президент Российской академии наук, академик Сергей Алдошин. В своем выступлении он отметил плодотворное сотрудничество между НАНА и РАН, которое активно развивается на протяжении многих лет независимости Азербайджана.

Алдошин подчеркнул, что достижения академика Абеля Магеррамова в области химии высоко ценятся научным сообществом.

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Версия на азербайджанском языке Abel Məhərrəmov “Rusiya Elmlər Akademiyasının 300 illiyi” yubiley medalı ilə təltif olunub

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