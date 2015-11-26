Абдулазиз Осман аль-Тувейджри переизбран на пост гендиректора ИСЕСКО

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ На XII сессии Генеральной конференции Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в Баку Абдулазиз Осман аль-Тувейджри был переизбран на пост генерального директора ИСЕСКО.

Как сообщает Report, об этом объявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

По словам министра, знание и опыт Абдулазиза Османа аль-Тувейджри и впредь послужат мирным процессам, улучшат имидж исламской религии.

Абдулазиз Осман аль-Тувейджри отметил, что переизбрание на пост гендиректора - большая ответственность: "Выражаю благодарность каждому из вас за повторное поручение этих полномочий мне. Продолжение этого дела великая честь для меня. Надеюсь, что наша команда в течение нескольких лет будет особо следить за совместными работами, проводимыми в исламском мире. Постараюсь оправдать ваше доверие. Несомненно, на пути достижения цели встречаются определенные проблемы. Однако мы все же стараемся достойно выполнить свои обязательства".

Он пообещал, что успешно продолжит работу для исламской общины.