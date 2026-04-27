    Аббасзаде рассказала о новой модели экзаменов по иностранным языкам

    Новая экзаменационная модель по иностранным языкам, планируемая к внедрению в Азербайджане с 2027 года, будет направлена на более объективную оценку практических языковых навыков учащихся.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на мероприятии в Баку.

    По ее словам, ключевая цель новой модели - измерение языковых навыков учащихся в более реалистичном, функциональном и коммуникативном контексте.

    Аббасзаде также добавила, что внедрение новой системы позволит учителям более целенаправленно планировать учебный процесс и обеспечит системное развитие навыков письма. "Инструменты оценивания приведены в соответствие со стандартами CEFR", - подчеркнула она.

    Отметим, что CEFR (Common European Framework of Reference) - это общеевропейская шкала уровней владения иностранным языком (A1-C2), используемая как международный стандарт для оценки языковых навыков, от начального до свободного владения. Система включает 6 уровней: A1/A2 (базовый), B1/B2 (самостоятельный) и C1/C2 (опытный пользователь), охватывая чтение, письмо, аудирование и говорение.

    DİM sədri: Yeni imtahan modeli tədris prosesini daha məqsədyönlü planlaşdırmağa imkan verəcək

