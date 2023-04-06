9 апреля около 48 тыс. школьников сдадут экзамен

9 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет очередные выпускные экзамены на базе среднего образования (9 класс).
Как сообщили Report из ГЭЦ, экзамены начнутся в 11:00
Учащиеся, которые примут участие в экзамене, могут распечатать "лист пропуска" с 31 марта на сайте ГЭЦ через интернет.
Во избежание скопления людей и контактов для участников экзамена было установлено разное время входа, и они были указаны в пропускном листе. Поэтому необходимо прийти к экзаменационному зданию в срок, указанный в пропускном листе.
В экзаменах примут участие 47 917 учеников.