9 апреля более 20 тыс. человек сдадут экзамен

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр проведет 9 апреля 1 этап экзаменов по приему в магистратуру и резидентуру высших учебных заведений и НАНА, а также по азербайджанскому языку (для абитуриентов, сдающих приемные экзамены в высшие и средние специализированные учебные заведения на другом языке).

Как сообщили Report в ГЭЦ, приемные экзамены на степень магистра состоятся в пяти городах страны: Баку, Нахчыван, Гянджа и Лянкяран, в 39 экзаменационных центрах. Экзамен стартует одновременно в 13:00 во всех зданиях.

Для участия в экзамене подал заявление 13 081 бакалавр. Из них 11 817 сдадут экзамен по азербайджанскому сектору, 1 264 - по русскому сектору. Из подавших заявление - 5 640 юноши, 7431 - девушки. Среди бакалавров 7 281 выпускник текущего года, 5 800 - предыдущих лет. 25 человек - граждане иностранных государств.

Приемные экзамены пройдут в 32 зданиях в Баку, 4 - в Гяндже, и по 1 - в Нахчыване, Мингячевире и Лянкяране. В Баку ожидается участие 11 116 бакалавров, в Нахчыване - 346, в Гяндже - 1 074, Мингячевире - 345, Лянкяране - 200.

За экзаменами будут наблюдать 126 руководителей экзамена, 1028 учителей-наблюдателей.

Приемные экзамен в резидентуру состоится в двух зданиях в Баку - I и V учебные корпусы Азербайджанского медицинского университета, 1 здании в Нахчыване - юридическом корпусе Нахчыванского государственного университета и начнутся одновременно в 13:00.

Для участия в экзамене 1 077 кандидатов заполнили и подтвердили электронные заявления. Из них 694 девушки, 383 - юноши. 925 кандидатов подали заявления в азербайджанский сектор, 152 - русский сектор; 471 кандидат - выпускник текущего года, 606 - предыдущих лет. В Баку ожидается участие в экзамене 1 027, в Нахчыване - 50.

Наблюдать за экзаменами будут 14 руководителей экзамена и 129 наблюдателей в залах.

В то же время экзамен по азербайджанскому языку для абитуриентов, сдающих приемные экзамены в высшие и средние специализированные учебные заведения на другом языке, состоится в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Шеки, Барде, Гейчае, Лянкяране, Ширване и Хачмазе в общем в 17 экзаменационных зданиях. Экзамен стартует одновременно во всех зданиях в 13:00.

В экзамене примут участие абитуриенты, которые подтвердили форму "Электронной заявки абитуриента" до 23:59 31 марта. Абитуриенты, подтвердившиеся заявку в промежутке от 1 по 10 апреля, получившие по экзамену "неуд" или не участвовавшие в нем по тем или иным причинам, смогу принять участие в очередном экзамене по азербайджанскому языку 11 июня.

Из 6 151 абитуриента, которые предположительно примут участие в экзамене, 2 991 юноши, 3 160 - девушки. 5 814 абитуриентов - выпускники этого года, 337 - предыдущих лет.

В Баку ожидается участие в экзаменах 4 088 абитуриентов, в Нахчыване - 24, Гяндже - 578, Сумгайыте - 363, Шеки - 278, Барде - 135, Гейчае - 131, Ширване - 92, Лянкяране - 117, Хачмазе - 345. К управлению экзаменами привлекут 41 руководителя экзаменов и 457 учителей-наблюдателей.

Отметим, что желающие участвовать в экзамене бакалавры, должны войти с использованием логина и пароля в "личный кабинет" на сайте ГЭЦ и распечатать "Лист допуска к экзамену". Там указаны город, здание, где будет проводиться экзамен и другая информация. На экзамене кандидаты должны обязательно взять с собой документ, подтверждающий личность, "Лист допуска к экзамену". Кандидаты, в документах которых будут несоответствия, или одного из документов будет не хватать, к экзамену не допускаются.

В настоящий момент проводятся тренинги и семинары с наблюдателями, руководителями экзаменов и сотрудниками охраны. Проверяются экзаменационные здания, создаются условия для комфортной сдачи экзаменов абитуриентами в залах. С целью обеспечения безопасности 8 апреля все центры, залы, входы и выходы, здания будут опечатаны и отданы под надзор сотрудников Главного управления охраны министерства внутренних дел.