​85,5% желающих обучаться на доктора философии по филологии - женщины

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В этом году 692 человека, обучающихся по программе подготовки докторов философии, продолжат учебу в учебных заведениях, находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 1 007 - министерства образования, 69 - министерства здравоохранения, 164 - министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 85,5% обучающихся по специальности филология составляют женщины, 66,6% обучающихся на экономическом факультете - мужчины.

194 человека, обучающихся по программе подготовки докторов наук, продолжают учебу в министерстве образования, 95 - в министерстве сельского хозяйства, 13 - в министерстве экономики и промышленности, а 175 человек - в НАНА.

Все обучающиеся по специальностям архитектура, философия, психология по программе докторантуры - женщины. 71% обучающихся по специальности филология - женщины, 70% обучающихся по специальности физика и математика - мужчины.