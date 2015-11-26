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    ​85,5% желающих обучаться на доктора философии по филологии - женщины

    66,6% обучающихся в сфере экономики - мужчины

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В этом году 692 человека, обучающихся по программе подготовки докторов философии, продолжат учебу в учебных заведениях, находящихся в подчинении Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 1 007 - министерства образования, 69 - министерства здравоохранения, 164 - министерства сельского хозяйства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 85,5% обучающихся по специальности филология составляют женщины, 66,6% обучающихся на экономическом факультете - мужчины.

    194 человека, обучающихся по программе подготовки докторов наук, продолжают учебу в министерстве образования, 95 - в министерстве сельского хозяйства, 13 - в министерстве экономики и промышленности, а 175 человек - в НАНА.

    Все обучающиеся по специальностям архитектура, философия, психология по программе докторантуры - женщины. 71% обучающихся по специальности филология - женщины, 70% обучающихся по специальности физика и математика - мужчины.

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