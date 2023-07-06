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8-9 июля пройдет вступительные экзамены для 39 456 абитуриентов

8-9 июля пройдет вступительные экзамены для 39 456 абитуриентов Государственный экзаменационный центр 8 июля проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения III квалификационной группы, 9 июля - II квалификационной группы. 9 июля также пройдет экзамен по географии для абитуриентов, выбравших и подгруп
Наука и образование
6 июля 2023 г. 14:54
8-9 июля пройдет вступительные экзамены для 39 456 абитуриентов

Государственный экзаменационный центр 8 июля проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения III квалификационной группы, 9 июля - II квалификационной группы. 9 июля также пройдет экзамен по географии для абитуриентов, выбравших и подгруппы DT и TC по III группе специальностей.

Как сообщили Report в Центре, экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе.

С 3 июля на сайте Государственного экзаменационного центра участники могут распечатать "пропускной лист к экзамену".

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Версия на азербайджанском языке İyulun 8-9-da 39 456 abituriyent üçün qəbul imtahanı keçiriləcək

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