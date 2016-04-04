Шесть тысяч студентов и сотрудников БГУ выразили поддержку армии

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском государственном университете с целью поминания памяти погибших военных и гражданских лиц в результате очередной вооруженной провокации Армении против Азербайджана и выражения поддержки армии состоялось мероприятие с участием 6 тысяч студентов и сотрудников вуза.

Как сообщает Report, на мероприятии, начавшемся с минуты молчания в память о погибших, ректор, академик Абель Магеррамов пожелал терпения семьям шехидов. Академик сказал, что в целях защиты безопасности граждан и своих военных позиций азербайджанская армия дала достойный отпор Вооруженным силам Армении.

После показа фильма-ролика о заседании Совета безопасности Азербайджана студенты заявили о тесном сплочении вокруг президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, готовности освободить родину от иностранной оккупации, и приняли обращение к нашим солдатам.

Мероприятие завершилось исполнением гимна Азербайджана и скандированием лозунга "Карабах наш и будет нашим".