6 июня пройдут очередные выпускные экзамены

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ 6 июня Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) проведет выпускные экзамены в централизованном порядке для учащихся IX и XI классов средних школ Сумгайыта, Абшерона, Мингячевира, Гянджи, Дашкесана, Шемкира, Гейгеля, Самуха, Гедабека, Газаха, Акстафы, Товуза, Нафталана, Геранбоя, Шеки, Закаталы, Балакян, Габалы, Гаха и Огуза.

Об этом Report сообщили в ГКПС.

В тот же день экзамен сдадут учащиеся расположенных в Сабаильском и Наримановском районах Баку средних школ, обучение в которых ведется на английском языке.

Экзамен для учеников IX классов начнется в 10:00, а для учащихся XI классов - в 15:00. Учащиеся должны иметь при себе пропускные экзаменационные листы и оригинал документа, подтверждающего личность.

Контролировать экзамены будут 183 руководителя и 2583 наблюдателя.