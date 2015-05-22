57-летний гражданин Азербайджана будет сдавать экзамены для поступления в университет

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 24 мая проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей для выпускников предыдущих лет. Как сообщили Report в ГКПС, экзамен пройдет в 29 зданиях в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте Мингячевире, Шеки, Агджабеди, Геокчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен во всех зданиях начнется в одно и то же время - в 11:00 и продлится 3 часа. Абитуриенты должны на экзамене предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность, и пропускной лист на экзамен.

При отсутствии одного из документов или несоответствия между документами абитуриент не будет допущен к экзамену. В отношении абитуриента, у которого при входе в здание, обнаружится мобильный телефон, конспекты или другие вспомогательные средства, будет составлен акт и он не будет допущен в здание.

На экзамене планируется участие 15 224 абитуриентов. Из них 12 785 человек будут сдавать экзамен по I группе, а 2 439 человек - по IV группе. 14 424 абитуриентов (по I группе - 12 126 человек, по IV группе - 2 298 человек) являются выпускниками азербайджанского сектора, 800 человек (по I группе 659 человек, по IV группе 141 человек) - выпускниками русского сектора.

38 абитуриентов являются иностранными гражданами. Самый взрослый абитуриент 1958 года рождения, самый молодой - 1998 года рождения.

В Баку экзамен буду сдавать 7 514 человек, в Нахчыване - 801, в Гяндже - 1 808, в Сумгайыте - 1 272, Мингячевире - 531, Шеки - 581, Агджабеди - 406, Геокчае - 549, Ширване - 445, Лянкяране - 744, а в Хачмазе 573 абитуриентов. За ходом экзамена будут наблюдать 106 экзаменационных руководителей и 1271 учителей из общеобразовательных учреждений.

Выбор специальностей будет проводиться по интернету с 30 июля по 11 августа.