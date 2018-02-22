53 уволенных с работы лиц приняли участие в экзамене по приему на госслужбу

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр обнародовал статистические данные об экзамене по приему на госслужбу по группам, относящимся к административным исполняющим позициям.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, 18 февраля состоялся экзамен по приему на госслужбу по группам BA и BB, относящимся к категории В административных должностей (административные исполняющие позиции).

1029 лиц, зарегистрировавшихся для участия в экзамене впервые сдавали экзамен. Из них 351 сдали экзамен успешно.

В центре сообщили, что 388 человек приняли участие в экзамене для приема на работу на основе срочного трудового договора и других оснований, из которых 78 добились успеха.

53 лица из категории освобожденных с работы зарегистрировались для участия в экзамене по приему на госслужбу и 12 из них добились успеха.

Напомним, что для участия в экзамене зарегистрировалось 1537 человек, из них 466 (30.3%) человек его сдали.