52% абитуриентов II и III группы специальностей не смогли набрать минимальные 200 баллов

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ 21 652 (51,8%) из 41 800 абитуриентов, сдавших вступительный экзамен по II и III группе специальностей Государственной комиссии по приему студентов, набрали ниже 200 баллов и по этой причине не были допущены к конкурсу.

В ходе проведенного Report расследования выяснилось, что право на участие в конкурсе получили 10 621 из 22 135 абитуриентов, принявших участие на прошедшем 23 июля экзамене по II группе специальностей.

11 514 абитуриентам не удалось выполнить условий конкурса, то есть они не смогли набрать минимальные 200 баллов.

656 абитуриентов, получивших право на участие в конкурсе по II группе специальностей, набрали более 600 баллов, 1274 человека - 500-600, 1984 человека - 400-500, 2757 человек - 300-400, 3850 человек - 200-300 баллов. По III группе специальностей экзамен сдали 19 673 абитуриента. Согласно результатам, право на участие в конкурсе получили 9 535 абитуриентов, а 10 138 не были допущены к экзамену, так как не смогли набрать требуемый минимальный проходной балл (200). 607 участвующих в конкурсе абитуриентов III группы специальностей набрали более 600 баллов, 1358 человек - 500-600, 1992 человека - 400-500, 2513 человек - 300-400, 3 065 человек - 200-300 баллов.

Отметим, что выбор специальности по всем группа будет производиться с 29 июля по 10 августа.