35 тысяч учеников проходят онлайн уроки в рамках проекта "Цифровые навыки"

В рамках проекта "Цифровые навыки" продолжается онлайн обучение учеников и вебинары для учителей.

Как сообщает Report, на сегодняшний день из 70 000 учеников проекта "Цифровые навыки", на платформе в режиме онлайн проходят обучение 35 000 школьников, что составляет 50%. В неделю ученики проходят от 2 до 4 уроков. Согласно статистическим данным, средний показатель успешного выполнения каждого урока составляет 68%.

Для того, чтобы ученики хорошо усваивали материал, для каждого урока публикуется подробная презентация с теоретическим материалом по теме урока, а также подробное видео объяснение урока от методиста проекта. Перед тем, как приступить к выполнению практических заданий на платформе, школьник сначала смотрит видео, разбирает презентацию и только потом приступает к заданиям.

Наряду с этим, в рамках проекта "Цифровые навыки" также проводятся вебинары для учителей, которые длятся по 3-4 часа. На данный момент проведено уже 13 вебинаров. На вебинарах, учителя обучаются тому, как качественно преподавать ученикам онлайн-уроки. По итогам вебинара учителя так же проходят тестирование на усвоение материала. Всего планируется провести 25 вебинаров для более 1 200 учителей.

Напомним, что с 2019-2020 учебного года проект "Цифровые навыки" осуществляется в 123 школах 6 городов Азербайджана, таких как Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шемаха, Мингячевир и Билясувар. Проект охватывает 700 учителей и 70 000 учеников.

Основной целью проекта "Цифровые навыки", стартовавшего в Баку в 2017-2018 учебном году, является развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков разработки проектов и основ программирования. Проект направлен на повышение уровня компьютерной грамотности школьников, привлечение их внимания к высокотехнологичным профессиям, а также на подготовку квалифицированных кадров в области программирования.

Эмилия Аббасова