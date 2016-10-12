340 студентов групп SABAH пройдут стажировку в НАНА

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 340 студентов групп SABAH пройдут стажировку в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании Совета директоров научных учреждений НАНА начальник Управления науки и образования аппарата Президиума Аминага Садыгов.

По его словам, минобразования обратилось в академию в связи с организацией стажировки групп SABAH: "Обращение было одобрено академией. Хотя в группах SABAH обучаются 1 600 студентов, институты академии могут организовать стажировку лишь для 340 человек".

А.Садыгов добавил, что стажировка проводится в свободной форме: "Студенты могут назначать часы для стажировки в соответствии с собственным графиком. Стажировка будет проводиться на протяжении всего учебного года, за исключением летних месяцев".

Начальник управления добавил, что занятия для групп SABAH будут проводиться сотрудниками НАНА бесплатно.