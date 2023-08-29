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31 августа пройдет сертификационный экзамен для группы учителей

31 августа пройдет сертификационный экзамен для группы учителей 31 августа тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.
Наука и образование
29 августа 2023 г. 18:01
31 августа пройдет сертификационный экзамен для группы учителей

31 августа тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, ожидается, что в каждом сеансе, который будет проходить в два этапа, примут участие более 1400 учителей: “После подтверждения результатов в ближайшие недели будет предоставлена информация об этапе собеседований, которые, предположительно, пройдут в онлайн-форме”.

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Версия на азербайджанском языке Avqustun 31-də bir qrup müəllim üçün sertifikasiya imtahanı keçiriləcək

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