31 августа пройдет сертификационный экзамен для группы учителей

31 августа тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.

31 августа тестовый экзамен сдадут учителя начальных классов с педагогическим стажем 3 года, учителя азербайджанского языка и литературы, а также педагоги в возрасте 60 лет и старше, желающие принять участие в сертификации на добровольной основе.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли.

По его словам, ожидается, что в каждом сеансе, который будет проходить в два этапа, примут участие более 1400 учителей: “После подтверждения результатов в ближайшие недели будет предоставлена информация об этапе собеседований, которые, предположительно, пройдут в онлайн-форме”.