30 лет у школьной доски: заслуженный учитель о детях, профессии и школе - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 5 октября, отмечается Всемирный день учителя.

В связи с этим заслуженный учитель, преподаватель начальных классов школы-лицея №246 Севда Намазова в интервью агентству Report рассказала об ответственности современного педагога, отношениях с учениками, изменениях в образовательной среде и опыте, приобретенном за годы работы в школе.

Мы приходим на интервью за пять минут до перемены. Ждем окончания урока. Звенит звонок, ученики выходят в коридор. А наша собеседница тем временем поправляет прически девочек и приводит в порядок рубашки мальчиков…

Беседу с Севдой Намазовой мы начинаем прямо в классе.

- Каким вам запомнился ваш первый день в школе в качестве учителя?

- Этот день навсегда остался в моей памяти. 1 сентября 1996 года я впервые переступила порог школы в качестве учителя. Во дворе я построила детей и повела их в класс. Некоторые малыши расплакались и стали звать мам. Признаюсь, в тот момент я растерялась и не знала, как поступить. Чтобы утешить малышей, я предложила им игрушки, а затем познакомилась с каждым из них. Позже раздала учебники и начала задавать детям разные вопросы, чтобы заинтересовать их и вовлечь в учебный процесс. В конце урока я снова выстроила детей в ряд и отвела к родителям. Однако тогда я еще не знала, о чем с ними говорить и как правильно выстраивать общение. Поэтому кратко рассказала каждому родителю о его ребенке и попрощалась.

С того дня я практически каждое утро заранее готовилась к урокам. Дома часами вырезала из цветной бумаги различные наглядные пособия. С тех пор и по сей день учительство для меня - не просто профессия, а путь, который требует постоянного обучения, развития и работы над собой.

- Какой момент в вашей педагогической деятельности особенно убедил вас в верности своего выбора?

- За 30 лет работы я много раз в этом убеждалась. Потому что очень люблю и свою профессию, и своих учеников. Мне доставляет особое удовольствие вместе с родителями участвовать в обучении и воспитании детей, вносить свой вклад в их развитие. Но самое прекрасное чувство - видеть радость учеников, когда они возвращаются с каникул и, едва заметив меня, начинают улыбаться. Счастье, которое светится в их глазах, их отношение ко мне, искренность, с которой они встречают меня, - все это делает меня по-настоящему счастливой. В такие моменты я думаю, что сделала правильный выбор, став учителем.

- Обычно учитель учит ученика, но и ученик может чему-то научить учителя. Был ли у вас такой опыт?

- Ученики научили меня терпению и тому, что к каждому ребенку нужно искать индивидуальный подход. Особенно тяжело бывает при работе с самыми трудными учениками. Иногда устаешь и невольно задаешься вопросом: "Неужели я напрасно трачу силы?" Но стоит проявить еще немного терпения, попробовать другие методы - и постепенно начинаешь видеть результат. Порой даже самое маленькое продвижение становится для учителя большой победой. Когда ребенок наконец справляется с тем, что раньше ему не удавалось, когда замечаешь положительные изменения в его поведении или отношении к учебе, понимаешь, что твои усилия не были напрасными.

- Какая история из жизни ваших учеников больше всего запомнилась вам за годы работы?

- Несколько лет назад был такой случай... Я уже больше месяца преподавала первоклассникам. Однажды утром, придя в школу, я узнала, что один из моих учеников по неосторожности упал и получил серьезные травмы. Из-за тяжелого состояния его срочно доставили в больницу, где ему предстояла операция. Через несколько дней после операции, когда ребенок пришел в себя, врач стал задавать ему вопросы, чтобы проверить память и речь. Среди прочего он спросил: "Кого ты хочешь увидеть?" Мальчик захотел увидеть не только маму и папу, но и меня. Разумеется, все это время я часто связывалась с его родителями и интересовалась состоянием ребенка. Услышав эту историю, я отправилась в больницу навестить его. Увидев меня, мальчик очень обрадовался. Для меня это был чрезвычайно трогательный момент. Ведь для учителя почувствовать, что он занимает такое место в сердце своего ученика, - счастье, которое невозможно выразить словами.

- Что самое сложное в работе с современными детьми?

- Раньше ученики ожидали от учителя прежде всего знаний и правильного направления. Сегодня их ожидания несколько изменились. Современный ученик хочет, чтобы учитель не только давал знания, но и слушал его, понимал, учитывал его индивидуальные особенности и мотивировал к обучению. Дети окружены гораздо большим количеством информации, поэтому их кругозор, интересы и способы усвоения материала в определенной степени отличаются от того, что было характерно для предыдущих поколений.

На мой взгляд, самое сложное - привлечь внимание детей и пробудить в них желание учиться. Иногда удержать их внимание бывает непросто. Поэтому от учителя требуются терпение, гибкость, индивидуальный подход к каждому ребенку и умение использовать современные методы обучения. Считаю, что сегодня учитель - это не просто человек, который преподает уроки. Он должен пробуждать в детях интерес, уметь их слушать и вдохновлять на учебу.

- Как вы считаете, какое различие между учителем вчерашнего и сегодняшнего дня?

- Раньше учитель в основном учил. Но сегодня на нас возложена настолько большая и сложная ответственность… Мы должны не только обучать детей, но и постоянно привлекать их внимание. Ведь дети требуют от нас внимания. Кроме того, мы должны оправдывать ожидания родителей. В современном мире, когда дети проявляют огромный интерес к телефонам и интернету, работать учителем стало еще сложнее.

Иногда я говорю, что, возможно, с детьми работать легче, чем с их родителями. Ведь ожидания родителей гораздо выше. Учитель обязан рассказывать каждому родителю об успехах ребенка, его развитии и поведении. Дети приходят из разных семей. У всех разные характеры, мировоззрение и условия воспитания. Собрать их вместе, направить внимание и мысли в одно русло - непростая задача. Мне кажется, что сегодня и учителя, и родители несут гораздо большую ответственность по сравнению с прежними временами.

- Сегодня доступ к интернету и искусственному интеллекту позволяет ученику получить информацию еще до того, как учитель представит ее на уроке.

- Да, в современном мире ученики могут получать разнообразную информацию из разных источников, в том числе из интернета и с помощью искусственного интеллекта. В таких условиях задача учителя заключается уже не только в передаче знаний. Он должен научить школьников отличать достоверную информацию от недостоверной, анализировать ее, сравнивать разные сведения и применять полученные знания на практике.

Кроме того, учитель играет важную роль в развитии самостоятельного мышления, исследовательских способностей и творческого потенциала учеников. Интернет и искусственный интеллект - важные инструменты для получения информации. А учитель направляет ребенка, помогает правильно пользоваться этой информацией, поддерживает процесс мышления и обучения. Считаю, что технологии не заменяют учителя, а, напротив, открывают перед ним новые возможности.

- ИИ облегчает работу учителя или меняет его привычную роль?

- ИИ - это инструмент, который облегчает работу учителя и открывает перед ним дополнительные возможности. Но я не думаю, что он способен заменить педагога. Ведь учитель не просто передает знания. Он узнает ребенка, понимает его характер и потребности, мотивирует, оказывает эмоциональную поддержку и участвует в воспитании.

Работа учителя не ограничивается уроками. После занятий мы обсуждаем с родителями поведение ребенка, его отношение к учебе и ответственность. При необходимости вместе с родителями ищем способы для его развития. ИИ может в некоторой степени оказать помощь в этом процессе. Но почувствовать ребенка, находясь рядом с ним, выслушать его и найти индивидуальный подход - это роль учителя.

- Какими навыками должен обладать учитель будущего?

- Прежде всего, я считаю, что учитель будущего должен уметь правильно и эффективно использовать технологии. Наряду с этим важны творческое и критическое мышление, умение выстраивать общение с учениками и учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Современный учитель должен постоянно развиваться, осваивать новые знания и адаптироваться к меняющемуся миру. Самое главное - быть открытым к обучению, терпеливым и гибким. Ведь каждый ребенок отличается скоростью усвоения материала, интересами и мировоззрением. Учитель должен учитывать все эти различия и уметь находить подход к каждому ученику.

Хотела бы отметить еще один момент. Я не сторонница того, чтобы учителя слишком много времени проводили в социальных сетях. К примеру, некоторые педагоги снимают себя, свои уроки в классе и публикуют их. И я невольно задаюсь вопросом: когда же они успевают проводить уроки? Я сама порой не успеваю за 45 минут объяснить детям сложную тему и добиться того, чтобы они ее действительно усвоили. Что такое 45 минут? Иногда этого времени едва хватает на самое необходимое. Пока прочитаешь тему, объяснишь материал и убедишься, что дети его поняли, урок уже подходит к концу. Ведь каждый ребенок воспринимает и усваивает информацию по-разному.

- Вы имеете в виду учителей, которые ведут блоги?

- Да, именно их. Я не понимаю, как им хватает времени: они и видео снимают, и уроки проводят. Ученикам нравятся такие учителя. Конечно, нравятся! Если бы я тоже сказала своим ученикам: "Ребята, давайте отложим урок и снимем видео", - они, разумеется, обрадовались бы.

- Министр науки и образования Эмин Амруллаев отмечает, что многие ученики не понимают прочитанного. Как вы думаете, почему это происходит? В чем причина?

- Да, это одна из основных проблем, которые мы наблюдаем у детей. На мой взгляд, причин несколько. Прежде всего, если тексты не соответствуют возрасту и уровню развития ребенка, ему становится сложнее понимать прочитанное. Слишком сложный текст утомляет детей и снижает их интерес к чтению.

Другая причина - ограниченный словарный запас. Ребенок читает слова в тексте, но, если не понимает их значения, ему трудно уловить общий смысл. Иногда проблема заключается не столько в самом тексте, сколько в вопросах к нему. Ученик может в определенной степени понять содержание, но неправильно истолковать, что именно от него требуется. Трудности возникают и тогда, когда вопросы слишком похожи друг на друга или предложения в тексте чрезмерно сложные.

Кроме того, одна из основных причин состоит в том, что дети порой читают, не размышляя над прочитанным и не задавая себе вопросов. Учитель несет большую ответственность за решение этой проблемы. Считаю, что прежде всего детей нужно учить не просто читать, а читать осмысленно. Если ребенок привыкнет задавать себе вопросы: "Что это означает?", "Что хотел сказать автор?", "Согласен ли я с этой мыслью?", - постепенно он начнет лучше понимать прочитанное.

- Какая проблема в современной системе образования беспокоит вас больше всего?

- Одна из проблем, которая заставляет меня задумываться и вызывает беспокойство, заключается в том, что тексты в некоторых учебниках не всегда соответствуют возрасту и уровню развития детей, а отдельные задания оказываются слишком сложными для учеников начальных классов.

Считаю, что если предлагать младшим школьникам более простые и понятные тексты, связанные с их повседневной жизнью, а также сказки и басни, это повысит их интерес к чтению и поможет лучше понимать прочитанное.

В то же время на уроках важно уделять больше внимания формированию у детей практических жизненных навыков. Ведь высокие оценки и хорошие результаты в учебе далеко не всегда означают, что ребенок сможет справиться с ситуациями, с которыми столкнется в реальной жизни.

Бывает, что ученик, который хорошо учится, теряется, оказавшись в сложной ситуации в повседневной жизни. Поэтому я считаю, что образование не должно ограничиваться передачей знаний - оно должно готовить ребенка к реальной жизни.

Еще одна проблема связана с большим объемом письменной работы и документации, которую приходится выполнять учителям. Если часть этой документации и технических задач автоматизировать, мы сможем больше времени уделять своей основной работе - детям, урокам и образованию.

- Как изменился авторитет учителя в обществе по сравнению с прежними годами?

- Уважение к учителю начинается прежде всего в семье. Если ребенок любит своего учителя, уважает его и с удовольствием ходит в школу, то отношение родителей играет в этом огромную роль. Их отношение напрямую влияет на то, как сам ребенок воспринимает педагога.

Чтобы сохранить и укрепить авторитет учителя в обществе, необходимо наладить здоровое сотрудничество между школой, семьей и обществом. Когда родители уважают учителя и ценят его труд, это отношение передается и детям.

Считаю, что уважение к учителю - это, по сути, уважение к образованию и будущему ребенка.

- Бывали ли моменты, когда вы думали: "Жаль, что я не поступила иначе"?

- Конечно, такие ситуации случались. Если выбранный мной метод не приносит желаемого результата, я стараюсь найти и опробовать другие подходы, чтобы ученики лучше усвоили материал. Когда это удается, я думаю: "Нужно было с самого начала поступить иначе".

Но иногда причина кроется не в самом уроке, а во внутреннем состоянии ребенка. Возможно, в его семье есть определенные проблемы, которые вызывают у него душевное беспокойство.

Не зная об этом, я могу требовать от него большей активности и вовлеченности в занятия. А когда позже узнаю, через что ему пришлось пройти, понимаю, что следовало поступить по-другому. Ведь порой ребенку в такие моменты нужны не столько уроки, сколько забота, понимание и поддержка.

Работа учителя научила меня тому, что за поведением каждого ребенка могут стоять свои, не всегда очевидные причины. Поэтому, прежде чем оценивать ребенка, нужно постараться понять его.

- Когда педагог понимает, что оставил след в жизни ученика?

- Чаще всего учитель не сразу осознает, какое влияние он оказал на ученика. Иногда проходят годы, прежде чем слова бывшего ученика, его достижения или воспоминания о некогда полученном совете дают понять, что педагог оставил след в его жизни.

Считаю, что одно из величайших счастий для учителя - спустя годы встретить бывшего ученика и услышать от него: "Учитель, ваши слова, сказанные когда-то, мне очень помогли". В такие моменты понимаешь, что фраза, произнесенная много лет назад и, возможно, казавшаяся тебе самой обычной, сыграла огромную роль в жизни ребенка.

- Что бы вы хотели сказать своим бывшим ученикам?

- Дорогие мои! В первый день, когда вы переступили порог первого класса, я советовала вам любить Родину, родную землю и с уважением относиться к нашим национальным ценностям. И сегодня хочу вновь повторить эти слова. Берегите красоту нашего родного языка и относитесь к нему с уважением. Какую бы профессию вы ни выбрали, стремитесь стать грамотными и высококвалифицированными специалистами в этой сфере. Всегда учитесь, работайте над собой и не забывайте о том, как важно оставаться хорошим человеком. Пусть спустя годы ваши родители и я будем смотреть на вас с гордостью. Ваши успехи - наша самая большая радость.

Коллектив информационного агентства Report поздравляет всех учителей с праздником и желает им успехов в профессиональной деятельности!