3-4 июня состоятся вступительные экзамены в I и IV группы специальностей

Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения 3 июня по IV группе специальностей, 4 июня по I группе специальностей.
Об этом Report сообщили в центре.
3 июня состоится экзамен по предмету информатика для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ I группы.
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3-4 июня состоятся вступительные экзамены в I и IV группы специальностей3-4 июня состоятся вступительные экзамены в I и IV группы специальностей Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения 3 июня по IV группе специальностей, 4 июня по I группе специальностей. Об этом Report сообщили в центре. 3 июня состоится экзамен по предмету информатик
Наука и образование
23 мая 2023 г. 11:14
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Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения 3 июня по IV группе специальностей, 4 июня по I группе специальностей.
Версия на азербайджанском языке İyunun 3-4-də I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək