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3-4 июня состоятся вступительные экзамены в I и IV группы специальностей

3-4 июня состоятся вступительные экзамены в I и IV группы специальностей Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения 3 июня по IV группе специальностей, 4 июня по I группе специальностей. Об этом Report сообщили в центре. 3 июня состоится экзамен по предмету информатик
Наука и образование
23 мая 2023 г. 11:14
3-4 июня состоятся вступительные экзамены в I и IV группы специальностей

Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения 3 июня по IV группе специальностей, 4 июня по I группе специальностей.

Об этом Report сообщили в центре.

3 июня состоится экзамен по предмету информатика для абитуриентов, выбравших подгруппы RK и Rİ I группы.

Кандидаты могут распечатать "Допуск к экзамену", в котором будет информация о времени начала экзамена.

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Версия на азербайджанском языке İyunun 3-4-də I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçiriləcək

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