3-4 июня состоятся вступительные экзамены в I и IV группы специальностей

Государственный экзаменационный центр проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения 3 июня по IV группе специальностей, 4 июня по I группе специальностей. Об этом Report сообщили в центре. 3 июня состоится экзамен по предмету информатик