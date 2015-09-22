Баку 22 сентября. REPORT.AZ/ Ожидающееся 28 сентября лунное затмение можно будет наблюдать и с территории Азербайджана.

Об этом Report сообщил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории НАНА Хыдыр Микаилов.

По его словам, лунное затмение начнется в 06:07 по бакинскому времени. Природное явление продлится до 9:27, то есть 3 часа 20 минут.

По словам Х.Микаилова, лунное затмение на территории Азербайджана произойдет ближе к горизонту: "В основном, с территории страны процесс можно будет наблюдать до 07:30. Восход Солнца помешает проследить за процессом до конца".