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28 октября будет наблюдаться лунное затмение

28 октября будет наблюдаться лунное затмение 28 октября произойдет второе в этом году лунное затмение.
Наука и образование
6 октября 2023 г. 12:43
28 октября будет наблюдаться лунное затмение

28 октября произойдет второе в этом году лунное затмение.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ).

В 22:01:44 по бакинскому времени начнется полутеневое, а в 23:35:18 - неполное затмение. Пик затмения придется на 00:14:00 29 октября.

Отмечается, что астрономическое явление будет наблюдаться в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, Арктике и Антарктиде. Затмение будет наблюдаться и в Азербайджане.

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Версия на английском языке Lunar eclipse to grace October 28 skies
Версия на азербайджанском языке Oktyabrın 28-də ilin ikinci Ay tutulması baş verəcək

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