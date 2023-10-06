28 октября будет наблюдаться лунное затмение

28 октября произойдет второе в этом году лунное затмение.

28 октября произойдет второе в этом году лунное затмение.

Об этом Report сообщили на кафедре астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ).

В 22:01:44 по бакинскому времени начнется полутеневое, а в 23:35:18 - неполное затмение. Пик затмения придется на 00:14:00 29 октября.

Отмечается, что астрономическое явление будет наблюдаться в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной и Южной Америке, в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, Арктике и Антарктиде. Затмение будет наблюдаться и в Азербайджане.