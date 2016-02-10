 Наверх
    Закрыть фоторежим

    26 февраля первые уроки во всех учебных заведениях будут посвящены Ходжалинской трагедии

    Министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ в связи с этим

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля первые уроки во всех высших, средне-специализированных, профессиональных, общих и внешкольных учебных заведениях будут посвящены Ходжалинской трагедии.

    Как сообщает Report, министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида. 

    Согласно приказу, в связи с проведением 24-й годовщины  Ходжалинского геноцида следует утвердить План мероприятий министерства образования, в соответствии с планом во всех высших, средне-специализированных, профессиональных, общих и внешкольных учебных заведениях в течение февраля 2016 года следует провести мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии. 

    Контроль над исполнением приказа поручен заместителю министра Фирудину Гурбанову. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi