26 февраля первые уроки во всех учебных заведениях будут посвящены Ходжалинской трагедии

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля первые уроки во всех высших, средне-специализированных, профессиональных, общих и внешкольных учебных заведениях будут посвящены Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Report, министр образования Микаил Джаббаров подписал приказ в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Согласно приказу, в связи с проведением 24-й годовщины Ходжалинского геноцида следует утвердить План мероприятий министерства образования, в соответствии с планом во всех высших, средне-специализированных, профессиональных, общих и внешкольных учебных заведениях в течение февраля 2016 года следует провести мероприятия, посвященные Ходжалинской трагедии.

Контроль над исполнением приказа поручен заместителю министра Фирудину Гурбанову.