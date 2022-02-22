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В учебных заведениях пройдут специальные занятия, посвященные Ходжалы

В учебных заведениях пройдут специальные занятия, посвященные Ходжалы 25 и 26 февраля в учебных заведениях пройдут специальные занятия, посвященные Ходжалы.
Наука и образование
22 февраля 2022 г. 09:55
В учебных заведениях пройдут специальные занятия, посвященные Ходжалы

25 и 26 февраля в учебных заведениях пройдут специальные занятия, посвященные Ходжалы.

Как сообщает Report, это нашло отражение в плане мероприятий Министерства образования в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В общеобразовательных учебных заведениях с учетом карантинного режима планируется проведение литературно-художественных композиций, выставка творческих работ учащихся, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных Ходжалинскому геноциду.

Кроме того, в Бакинском государственно университете, университете АДА и Азербайджанском государственном экономическом университете планируется организация международных мероприятий, посвященных годовщине Ходжалинского геноцида.

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Версия на английском языке Educational institutions in Azerbaijan to hold special classes dedicated to Khojaly
Версия на азербайджанском языке Fevralın 25-26-da məktəblərdə Xocalıya həsr edilən xüsusi dərslər keçiriləcək

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