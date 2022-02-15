25 и 26 февраля первые уроки в школах будут посвящены Ходжалинскому геноциду

В общеобразовательных учреждениях и детско-юношеских центрах развития 25 и 26 февраля первые уроки и занятия будут посвящены тридцатой годовщине Ходжалинского геноцида.

В общеобразовательных учреждениях и детско-юношеских центрах развития 25 и 26 февраля первые уроки и занятия будут посвящены тридцатой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в связи с этим Управление образования города Баку утвердило план мероприятий.

С учетом требований карантинного режима в образовательных учреждениях будут проводиться мероприятия, связанные с Ходжалинским геноцидом (организация литературно-художественных композиций, выставок картин, написанных учениками, показ документальных и художественных фильмов и др.), организовываться встречи со свидетелями геноцида, с членами семей погибших.