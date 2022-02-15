О нас
Report Georgia
Аудио новости

25 и 26 февраля первые уроки в школах будут посвящены Ходжалинскому геноциду 

25 и 26 февраля первые уроки в школах будут посвящены Ходжалинскому геноциду  В общеобразовательных учреждениях и детско-юношеских центрах развития 25 и 26 февраля первые уроки и занятия будут посвящены тридцатой годовщине Ходжалинского геноцида.
Наука и образование
15 февраля 2022 г. 10:58
25 и 26 февраля первые уроки в школах будут посвящены Ходжалинскому геноциду 

В общеобразовательных учреждениях и детско-юношеских центрах развития 25 и 26 февраля первые уроки и занятия будут посвящены тридцатой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в связи с этим Управление образования города Баку утвердило план мероприятий.

С учетом требований карантинного режима в образовательных учреждениях будут проводиться мероприятия, связанные с Ходжалинским геноцидом (организация литературно-художественных композиций, выставок картин, написанных учениками, показ документальных и художественных фильмов и др.), организовываться встречи со свидетелями геноцида, с членами семей погибших.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fevralın 25-i və 26-sı ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr olunacaq

Другие новости из категории

Сильный ветер сорвал кровельное покрытие нескольких школ
Сильный ветер сорвал кровельное покрытие нескольких школ
15 февраля 2022 г. 11:24
Представитель ЮНИСЕФ: Азербайджан достиг прогресса в области инклюзивного образования
Представитель ЮНИСЕФ: Азербайджан достиг прогресса в области инклюзивного образования
15 февраля 2022 г. 11:00
В Баку еще одна школа после карантина вернулась к очным занятиям
В Баку еще одна школа после карантина вернулась к очным занятиям
15 февраля 2022 г. 10:02
С сегодняшнего дня не вакцинированные бустерной дозой студенты не будут допускаться к занятиям
С сегодняшнего дня не вакцинированные бустерной дозой студенты не будут допускаться к занятиям
15 февраля 2022 г. 00:00
Рамиз Мехтиев подал в отставку
Рамиз Мехтиев подал в отставку
14 февраля 2022 г. 19:46
Коронавирус набирает обороты: как будет организовано обучение в вузах? - ОПРОС
Коронавирус набирает обороты: как будет организовано обучение в вузах? - ОПРОС
14 февраля 2022 г. 17:50
Увеличен размер президентской стипендии для студентов вузов
Увеличен размер президентской стипендии для студентов вузов
14 февраля 2022 г. 16:27
Весенне-летняя сессия БГУ пройдет в гибридном формате
Весенне-летняя сессия БГУ пройдет в гибридном формате
14 февраля 2022 г. 15:10
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
Изменены правила аттестации учащихся профшкол в Азербайджане
14 февраля 2022 г. 11:05
В Баку возобновлены очные занятия в двух закрытых из-за коронавируса школах
В Баку возобновлены очные занятия в двух закрытых из-за коронавируса школах
14 февраля 2022 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi