22 июля состоятся вступительные экзамены для абитуриентов I и IV групп специальностей

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 22 июля проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 11 городах Республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барда, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе в целом в 55 зданиях. Для управление экзаменов будут привлечены 191 руководитель экзаменов и 2240 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

До каждого экзамена во всех регионах для наблюдателей, которые примут участие на экзамене, руководителей экзаменов и сотрудников охраны проводятся учебные семинары. В экзаменационных залах создаются условия для нормальной сдачи экзаменов абитуриентами, для обеспечения оперативности пропускного режима и безопасности на входе в здание, где проводится экзамен, установлены стационарные металлодетекторы. В целях обеспечения безопасности за день до экзамена проводится осмотр экзаменационных залов с участием сотрудников ГЭЦ и Особой государственной службы охраны, и все экзаменационные залы, входные двери, здания опечатываются и передаются для охраны сотрудникам Главного управления охраны министерства внутренних дел.

Отметим, что на экзаменах ожидается участие 27961 абитуриентов. Из них 23510 абитуриентов будут сдавать экзамен по I группе, 4451 абитуриентов сдадут экзамен по IV группе. Самый старший абитуриент - 1965 года рождения, самый молодой - 2002-го.

Для освещения экзаменационного процесса в ГЭЦ аккредитацию прошли до 60 представителей СМИ.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.