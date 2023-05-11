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20 июня начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке

20 июня начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке 20 июня начинается процесс выбора школ в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке.
Наука и образование
11 мая 2023 г. 11:03
20 июня начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке

20 июня начинается процесс выбора школ в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель заведующего отделом организации и управления общим и дошкольным образованием министерства науки и образования Орхан Аббасов.

Он отметил, что процесс продлится до 14 сентября.

Представитель министерства отметил, что участие в собеседовании не означает, что можно попасть в любую желаемую школу: "В этом вопросе роль играют плотность учащихся в школах и приоритет. Среди основных приоритетов можно привести фактор того, что в школе учится брат или сестра ученика, в ней работает один из родителей или ученик проживает в этом районе. Если присутствует один из этих приоритетов, ученика принимают в школу".

Отметим, что с сегодняшнего дня начинается прием в первые классы общеобразовательных учебных заведений на 2023-2024 учебный год.

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Версия на азербайджанском языке İyunun 20-də tədris digər dillərdə aparılan bölmələrdə məktəb seçimi başlayır

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