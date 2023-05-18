20-24 июня пройдет тестовый экзамен по сертификации педагогов

20-24 июня пройдет тестовый экзамен по сертификации педагогов.

20-24 июня пройдет тестовый экзамен по сертификации педагогов.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Отдела человеческих ресурсов Министерства науки и образования Эшги Багиров.

По его словам, в эти дни экзамены будут сдавать учителя азербайджанского языка и литературы, а также учителя начальных классов.

Начальник отдела отметил, что всего экзамены будут организованы в 31 центре: "В прошлом году количество центров было 15. Учителя смогут пройти тестирование в школах, расположенных недалеко от их района проживания. Если в прошлом году на одной сессии присутствовало 5 тысяч учителей, то в этом году эта цифра доведена до 8 тысяч".