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Второе солнечное затмение этого года произойдет 2 октября

Второе солнечное затмение этого года произойдет 2 октября Второе солнечное затмение этого года произойдет 2 октября.
Наука и образование
25 сентября 2024 г. 12:09
Второе солнечное затмение этого года произойдет 2 октября

Второе солнечное затмение этого года произойдет 2 октября.

Как сообщили Report в кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, затмение будет кольцеобразным.

Затмение начнется 2 октября в 19:42:47 по бакинскому времени и закончится 3 октября в 01:46:47. Максимальное затмения наступит 2 октября в 22:44:51. Затмение продлится 6 часов 4 минуты.

Полное затмение начнется 2 октября в 20:50:24 и закончится 3 октября в 00:39:04. Процесс полного затмения продлится 3 часа 48 минут 40 секунд.

Кольцеобразное солнечное затмение будет наблюдаться в Чили и на юге Аргентины. Частичное затмение увидят Юг Северной Америки, большая часть Южной Америки, Тихий и Атлантический океаны, Антарктида.

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