2 июня в Азербайджане состоятся очередные выпускные экзамены

2 июня в Баку, Ширване, Нахчыванской Автономной Республике для выпускников общеобразовательных школ (9 классов) состоится выпускной экзамен по уровню среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, участвующие в выпускном экзамене ученики посредством ссылки http://eservices.dim.gov.az/sagirdBV/ могут распечатать свои пропуски на экзамен, а учебные заведения – пропуски всех учеников.

Справку, выдаваемую учебным заведением ученикам, у которых нет фотографии в удостоверяющем личность документе, можно скачать с сайта ГЭЦ.