​182 студента из Азербайджана будут учиться в Венгрии

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Завершился отбор азербайджанских студентов по 2016-2017 учебному году, которые будут учиться в венгерских вузах.

Как сообщили Report из министерства образования, отборы, проводимые в рамках "Рабочей группы по 2015-2017 гг. между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством человеческих ресурсов Венгрии", проводятся совместно с венгерской стороной.

Окончательное решение было принято после анализа документов кандидатов стипендиатским составом Венгрии и вузами. Согласно результатам отборов, право на обучение в венгреских вузах получили 182 человека.

Большинство студентов получили право учиться на факультетах компьютерных наук, экономики, сельского хозяйства, управления бизнесом, туризма, инженерии, химии и т.д. в Дебреценском университете Венгрии, Будапештской школе бизнеса и других вузах.

Из них 104 студента будут обучаться в магистратуре, 71 - бакалавриате, 6 - докторантуре и 1 получит базовое высшее медицинское образование.