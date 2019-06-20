18-летние выпускницы БГУ поступили в магистратуру - ФОТО

В Азербайджане в магистратуру поступили 18-летние выпускницы Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, выпускница химического факультета университета Нигяр Вейсалова 2000 г.р. и выпускница факультета международных отношений университета Туран Тагиева 2000 г.р. успешно сдали вступительные экзамены в магистратуру.

Н.Вейсалова продолжит обучение в магистратуре Института нефтехимических процессов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) по специальности химия наноматериалов (131 балла).

Т.Тагиева продолжит свое образование по специальности международные отношения и дипломатия на факультете международных отношений БГУ (114 баллов).

Отметим, что обе девушки были приняты в первый класс в возрасте четырех лет и поступили в БГУ в 14 лет.