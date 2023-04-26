18 директоров школ и 14 заведующих детсадами уволены в связи с нарушениями

С начала 2023 года директора 18 общеобразовательных учреждений были освобождены от занимаемых должностей в связи с нарушениями, выявленными в ходе мониторинга общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений Министерством науки и образования, а

С начала 2023 года директора 18 общеобразовательных учреждений были освобождены от занимаемых должностей в связи с нарушениями, выявленными в ходе мониторинга общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений Министерством науки и образования, а также территориальными органами управления образованием.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Вместе с тем, в государственных дошкольных образовательных учреждениях был осуществлен контроль соблюдения требований нормативных правовых актов, правового обеспечения питания детей и складского учета, организации учебного процесса, соблюдения требований трудового законодательства при регулировании трудовых отношений с работниками, проведены проверки исполнения должностных обязанностей. В результате выявленных нарушений, директора 14 государственных дошкольных образовательных учреждений были уволены.