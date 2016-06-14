16 июня в Азербайджане пройдут первые выпускные экзамены

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ 16 июня Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) проведет выпускные экзамены в централизованном порядке для учащихся IX и XI классов средних школ Лянкярана, Астары, Масаллы, Лерика, Ярдымлы, Джалилибада, Билясувара, Ширвана, Сальяна, Нефтчалы, Гаджигабула, Имишли, Саатлы, Сабирабада, Губы, Шабрана, Гусара, Хачмаза, Хызы, Сиязана.

Как сообщили Report в ГКПС, в целом на экзамене предусмотрено участие 45 827 учеников.

25 530 из них являются учениками 9-х классов, 20 297 человек - 11-х классов.

Экзамены для учащихся 9-х классов начинутся в 10:00, для 11-х классов - в 15: 00.

Учащиеся должны принести с собой на экзамен "пропускной экзаменационный лист" и оригинал удостоверения личности.

Напомним, что для проведения выпускных экзаменов для 9-х классов в указанных городах и районах выделены 74 экзаменационных центра.

На экзамене планируется участие 25 530 учащихся 9-х классов (в Лянкяране - 2119, Астаре - 1193, Масаллы - 2151, Лерике - 664, Ярдымлы - 710, Джалилабаде - 2373, Билясуваре - 1414, Ширване - 1054, Сальяне - 1521, Нефтчале - 780, Гаджигабуле - 760, Имишли - 1330, Саатлы - 1039, Сабирабаде - 2016, Губе - 1977, Шабране - 675, Гусаре - 1093, Хачмазе - 1999, Хызы - 166, Сиязане - 496).

Для проведения выпускных экзаменов для 11-х классов в указанных городах и районах выделены 74 экзаменационных центра.

На экзамене планируется участие 20 297 учащихся 11-х классов (в Лянкяране - 1872, Астаре - 831, Масаллы - 1648, Лерике - 478, Ярдымлы - 784, Джалилабаде - 1738, Билясуваре - 1123, Ширване - 732, Сальяне - 1227, Нефтчале - 657, Гаджигабуле - 612, Имишли - 1190, Саатлы - 782, Сабирабаде - 1953, Губе - 1272, Шабране - 459, Гусаре - 929, Хачмазе - 1576, Хызы - 93, Сиязане - 341).

Экзамены будут контролировать 370 экзаменационных руководителей и 4172 учителя.